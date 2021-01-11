В России наблюдается устойчивый рост цен на автомобили

Подорожание отмечают опрошенные изданием автодилеры. Так, цены на машины Volkswagen в среднем выросли на 2%, Hyundai добавил 15−50 тыс. рублей, Audi — 2,2%.
У Mercedes рост стоимости составил 5%, у Volvo — 100 тыс. рублей на базовые комплектации и 5% на опции.
Модели экономкласса, в том числе Lada, также растут в цене.
Granta и Vesta — на 2,5% (11 тыс. рублей) и 3,8% (23 тыс.), XRAY — на 0,8% (5 тыс.), Lada 4×4 — на 2,9% (15 тыс.), Vesta Sport — на 1,5% (15 тыс. рублей)
Во Fresh Auto подтверждают рост на 2−3% и ожидают, что возможный рост утильсбора заставит увеличить стоимость автомобилей еще на 5%.
При этом дилеры не спешат вести поставки по новым ценам, так как покупатели пока не готовы к новым реалиям, пишет Lenta.ru.
В настоящее время машины можно купить по стоимости 2020 года, а дефицит исчезнет только к концу первого квартала 2021-го.