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Автоновости

В России начали дорожать автомобили

С 2020 года в России ощутимо подорожают автомобили, пишет «Коммерсантъ». Цены уже начали расти. Так, с 1 августа АвтоВАЗ повысил стоимость Lada в среднем на 0,9%. Увеличить стоимость своей продукции в ближайшее время собираются также Nissan и Hyundai.

Путин принял участие в открытии завода Mercedes-Benz.
Путин принял участие в открытии завода Mercedes-Benz.
kremlin.ru

Подорожание связано с тем, что у автопроизводителей истекли сроки действия соглашений на промышленную сборку машин, а российские власти не стали компенсировать им рост таможенных пошлин на импорт компонентов.

В следующем году цены на автомобили, по оценке издания, поднимутся еще выше — компонентщики (сборщики узлов и агрегатов) лишатся льгот, и импорт готовых компонентов станет выгоднее их сборки на территории России.

«Производители тогда пойдут на снижение локализации, либо за ее сохранение заплатит потребитель», — прогнозирует издание.

Власти РФ, стимулируя развитие промышленной сборки автомобилей в стране, установили льготные условия импорта компонентов, но потом вынуждены были повысить ввозные пошлины на автокомпоненты по требованию Всемирной торговой организации (ВТО), пишет polit.ru.

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