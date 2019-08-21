В России начали дорожать автомобили

Подорожание связано с тем, что у автопроизводителей истекли сроки действия соглашений на промышленную сборку машин, а российские власти не стали компенсировать им рост таможенных пошлин на импорт компонентов.
В следующем году цены на автомобили, по оценке издания, поднимутся еще выше — компонентщики (сборщики узлов и агрегатов) лишатся льгот, и импорт готовых компонентов станет выгоднее их сборки на территории России.
«Производители тогда пойдут на снижение локализации, либо за ее сохранение заплатит потребитель», — прогнозирует издание.
Власти РФ, стимулируя развитие промышленной сборки автомобилей в стране, установили льготные условия импорта компонентов, но потом вынуждены были повысить ввозные пошлины на автокомпоненты по требованию Всемирной торговой организации (ВТО), пишет polit.ru.