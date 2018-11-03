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В России невозможно ввести госрегулирование цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак полагает, что ввести государственное регулирование цен на топливо в России невозможно. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 1».

Стоит ли «сотый» бензин своих денег? Вердикт автолюбителей.
Стоит ли «сотый» бензин своих денег? Вердикт автолюбителей.
Анна Зайкова

Политик заявил, что регулирование рынка топлива со стороны государства может привести к потере сети автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан. Как следствие, это спровоцирует дефицит бензина на внутреннем рынке.

Козак добавил, что власти ожидают в ближайшее время стабилизации цен на независимых автозаправках.

31 октября правительство России договорилось с нефтяными компаниями о фиксации оптовых цен на бензин и дизельное топливо на уровне июня 2018 года. Соглашение действительно до 31 марта 2019 года.

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили <…> И очередь за бензином, и так далее, поэтому здесь невозможно, скорее», — сообщил он в ответ на соответствующий вопрос. Подобному воздействию властей, по мнению чиновника, станет противоречить сама сложившаяся за 30 лет структура рынка. При ней невозможно будет ввести государственное регулирование, уверен вице-премьер.

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