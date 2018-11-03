В России невозможно ввести госрегулирование цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак полагает, что ввести государственное регулирование цен на топливо в России невозможно. Об этом он сообщил телеканалу « Россия 1 ».

Политик заявил, что регулирование рынка топлива со стороны государства может привести к потере сети автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан. Как следствие, это спровоцирует дефицит бензина на внутреннем рынке.

Козак добавил, что власти ожидают в ближайшее время стабилизации цен на независимых автозаправках.

31 октября правительство России договорилось с нефтяными компаниями о фиксации оптовых цен на бензин и дизельное топливо на уровне июня 2018 года. Соглашение действительно до 31 марта 2019 года.

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили <…> И очередь за бензином, и так далее, поэтому здесь невозможно, скорее», — сообщил он в ответ на соответствующий вопрос. Подобному воздействию властей, по мнению чиновника, станет противоречить сама сложившаяся за 30 лет структура рынка. При ней невозможно будет ввести государственное регулирование, уверен вице-премьер.