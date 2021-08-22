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Автоновости

В России отменили обязательный для получения ОСАГО техосмотр

Закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО вступил в силу в России 22 августа. Теперь автолюбители имеют возможность приобрести полис ОСАГО без диагностической карты.

ОСАГО.
ОСАГО.
Михаил Хаустов

Напомним, что закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля. Теперь же документ вступил в силу и для получения ОСАГО автолюбителю не нужно предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Эксперты автомобильного и страхового рынков полагают, что россияне положительно оценят изменения из-за упрощения оформления полисов ОСАГО.

В то же время, как пишет РИА Новости, нововведения коснулись только списка документов, необходимых для получения ОСАГО.

Это значит, что страховщики все еще могут предъявить регрессное требование, если на момент наступления страхового случая истек срок действия техосмотра.

Также стоит помнить, что прохождение техосмотра по-прежнему остается обязательным.

Так, с 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра владелец автомобиля будет штрафоваться на 2 тыс. рублей.

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