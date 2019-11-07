В России планируют отменить штрафы водителей за превышение «средней скорости»

В Госдуме рассматривается законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая записывается по данным с нескольких камер по времени и координатам. Об этом сообщила lenta.ru.

Поправки внесли в парламент депутаты ЛДПР. Они предложили прекратить использовать как доказательство правонарушения расчет средней скорости между двум камерами на участке движения.

Депутаты считают, что штрафы в таком случае выносятся «на основе догадок, домыслов и расчетов». Отмечается, что в ПДД нет понятия «средняя скорость». Статью 12.9 кодекса предлагают дополнить примечанием: штрафовать водителя можно только за нарушение скоростного режима в «конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Законопроект поддержал госкомитет Госдумы по госстроительству.

Мнения о законопроекте о «средней скорости»

В правительстве выступили против законопроекта. В частности, начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил, что контроль средней скорости «показал себя очень эффективным инструментом для снижения аварийности».

По его словам, водители часто пытаются притормаживать именно перед зоной контроля, после чего снова едут с превышением. Контроль средней скорости используется, чтобы «добиться движения без превышений на всем участке дороги». По мнению Габдурахманова, без контроля средней скорости будет невозможно добиться еще большего снижения аварийности к 2024 году.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что надо сохранить возможность вынесения штрафов за среднюю скорость, но применять эту технологию только на мостах и в тоннелях. «Все-таки надо признать, что подобный контроль многих водителей дисциплинирует», — сказал он.

Ранее в МВД поддержали идею о снижении порога ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости. Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил, что больше всего аварий происходит именно из-за превышения скоростного режима.