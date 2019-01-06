В России по-новому будут проверять качество бензина

Пилотный проект системы запустят в первой половине 2019 года в Северо-Западном федеральном округе.
Эксперты будут отслеживать количественные и качественные характеристики бензина. Например, если с НПЗ ушло сто тонн топлива, столько же должно быть разлито по бензобакам. Несоответствие укажет на нарушения.
Один из способов произвести фальсификат — подмешать к качественному продукту самодельное топливо с мини-НПЗ. На заправки эти «смеси» поступают уже с легальными документами, отмечает газета.
По словам министра, выявление «неучтенки» станет для контролеров ключевым индикатором и поводом для внеплановой проверки по всей цепочке.
С инициативой внедрения такой системы контроля вышли сами участники рынка, подчеркивает издание. Источниками данных для пилотного проекта послужат информационные системы вертикально-интегрированных компаний, собирать их воедино будет Росстандарт.
По итогам эксперимента Минпромторг рассчитывает разработать общую систему уже для всей России.
Отметим. что аналогичная система контроля ЕГАИС работает, например, в алкогольной сфере. Движение продукции отслеживается фна всех этапах производства и реализации продукции.