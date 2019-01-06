Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 января -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
77

В России по-новому будут проверять качество бензина

В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. Об этих планах правительства «Российской газете» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Пилотный проект системы запустят в первой половине 2019 года в Северо-Западном федеральном округе.

Эксперты будут отслеживать количественные и качественные характеристики бензина. Например, если с НПЗ ушло сто тонн топлива, столько же должно быть разлито по бензобакам. Несоответствие укажет на нарушения.

Один из способов произвести фальсификат — подмешать к качественному продукту самодельное топливо с мини-НПЗ. На заправки эти «смеси» поступают уже с легальными документами, отмечает газета.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

По словам министра, выявление «неучтенки» станет для контролеров ключевым индикатором и поводом для внеплановой проверки по всей цепочке.

С инициативой внедрения такой системы контроля вышли сами участники рынка, подчеркивает издание. Источниками данных для пилотного проекта послужат информационные системы вертикально-интегрированных компаний, собирать их воедино будет Росстандарт.

По итогам эксперимента Минпромторг рассчитывает разработать общую систему уже для всей России.

Отметим. что аналогичная система контроля ЕГАИС работает, например, в алкогольной сфере. Движение продукции отслеживается фна всех этапах производства и реализации продукции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость