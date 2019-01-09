В России подорожали бензин и дизтопливо

На автозаправках крупных российских нефтяных компаний выросла цены на топливо. Причина связана с повышением НДС до 20%.

В новогодние каникулы на станциях ЛУКОЙЛа и «Башнефти» стоимость бензина и дизтоплива выросла на 65—80 копеек за литр.

«В Петербурге и Ленобласти разброс повышения цен на бензин и дизель с начала года — 50—70 копеек за литр», — цитирует «Коммерсант» президента Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олега Ашихмина.

Он отметил подорожание топлива в Свердловской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской, Воронежской областях и Татарстане.

Кроме того, с 1 января в 1,5 раза в России увеличились акцизы на бензин и дизтопливо — до 12,3 тысячи рублей и 8,5 тысячи рублей за тонну соответственно, пишет ura.ru. В октябре 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак разрешил нефтяникам вложить рост НДС в стоимость топлива, добавив 1,7% к зафиксированным потолкам цен.

Ранее гендиректор независимой нефтяной компании «РК Интегратор» Виктор Костюков говорил, что цены на бензин и дизельное топливо в январе вырастут. В январе литр бензина подорожает на 75 копеек, а дизель — на 79 копеек, отмечал он.

В России также ожидается рост цен на уголь. В частности, он подорожает в Кузбассе, сообщает VSE42.RU. По прогнозу чиновников, стоимость угля в регионе в среднем увеличится на 5%. Так, к примеру, предельная оптовая цена на уголь за тонну марки бурого угля маркировки Б2Р в 2019 году с учетом издержек обращения составит 710,20 рубля, а самый дорогой уголь марки ГКО — 1748,10.