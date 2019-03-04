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Автоновости

В России подсчитали, сколько денег автовладельцы тратят на бензин

Аналитическое агентство «Автостат» провело онлайн-опрос, который показал, что 42% автовладельцев в России тратят на топливо свыше 4 тысяч рублей в месяц.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Примерно каждый пятый автовладелец (20,6%) ежемесячно заправляется на сумму от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; 17,2% тратят на топливо от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

В сумму от тысячи до 2 тысяч рублей укладываются 15% автовладельцев, менее тысячи рублей тратят на бензин 5%, пишет znak.com.

«Как мы видим, 62,6% опрошенных тратят на топливо более 3 тысяч рублей в месяц. Разделив эту сумму на среднюю стоимость топлива за литр, получим, что в среднем пробег их автомобилей за день составляет более 20 километров. Выходит, что в ежедневном режиме пользуются автомобилем почти две трети респондентов, а оставшаяся часть ездит довольно-таки редко», — прокомментировал итоги исследования ведущий аналитик агентства Михаил Кулиш.

Он предположил, что в ближайшем будущем доля автовладельцев с затратами на заправку свыше 3 тысяч рублей в месяц будет расти из-за увеличения цен на топливо.

Цена бензина в России в этом году вырастет не более чем на 4,3%. При этом за первые два месяца года стоимость топлива выросла примерно на 1,7% из-за увеличения НДС, ранее заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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