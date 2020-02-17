В России появятся «британские светофоры», чтобы водители не стояли перед пустой зеброй

Российские пешеходные переходы вскоре оснастят светофорами с британской системой слежения за людьми, пишут « Известия » со ссылкой на РосдорНИИ.

Светофоры нового образца запрограммируют по британской системе «Дружелюбный переход». В таком комплексе датчики следят за людьми, которые идут по переходу и стоят перед зеброй.

Таким образом, никто не будет перебегать дорогу на запрещенный сигнала, поскольку он просто не включится, пока система видит человека. А водители перестанут нервничать из-за остановки перед пустой зеброй.

Система проследит, что людей нет на дороге и тротуаре, а после даст машинам зеленый свет.

«Датчик совмещает в себе технологию стереовидения и интеллектуальную систему обнаружения пешеходов на бордюрах», — пояснили в Российском дорожном научно-исследовательском институте.

Пешеходный переход. unsplash.com

В РосдорНИИ подчеркнули, что такие светофоры позволяют не только сократить ненужное время ожидания. Анализ эффективности, который проводился в США в течение трех лет, показал снижение количества ДТП с пешеходами на 24%.

Однако есть нюанс — один элемент оборудования «умного» светофора стоит сегодня от 50 тыс. рублей.

«Их на перекрестке от двух до десяти. Если добавить сюда установку ПО и надзор, то комплексное обслуживание обойдется в 1−1,5 млн рублей в год», — оценил технологический эксперт НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько.

Помимо светофоров планируется приподнять зебру над землей, как это делают в других странах. Это снизит скорость движения транспортного потока и количество сбитых на переходах людей.

Отмечается, что Минтранс уже работает над предложенными нововведениями. Изменения в ГОСТ представят уже к концу 2020 года.