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13 февраля -11°C

В России предложили провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают россиянам, которые не имеют документов на гаражи, оформить их в собственность и выкупить землю под ними, пишет «Российская газета».

Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей.
Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей.
Олег Богданов

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство России.

«Документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет», — отмечает издание.

В ведомствах отметили, что при разработке учтены предложения региональных властей. Если закон примут, он начнет действовать в 2021 году.

«Гаражная амнистия» предполагает, что подтвердить владение гаражом могут документы, доказывающие его длительное и добросовестное использование, а также выплата пая в гаражном кооперативе.

В перечень бумаг также входят решение о распределении гаража, подтверждение оплаты различных платежей, ранее полученные документы технической инвентаризации и другие.

Собственно, регионы самостоятельно смогут расширять список этих документов. Так что о полном списке говорить еще рано.

Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей.
Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей.
Олег Богданов

По сути, речь идет о кооперативных гаражах, которые раздавали в советские времена и которые до сих пор находятся в неопределенном статусе. Формально они не принадлежат россиянам.

«Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения „гараж“ не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше», — уточняет издание.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, в России не зарегистрированы более 3,5 млн гаражей.

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