В России предложили провести «гаражную амнистию»

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство России.
«Документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет», — отмечает издание.
В ведомствах отметили, что при разработке учтены предложения региональных властей. Если закон примут, он начнет действовать в 2021 году.
«Гаражная амнистия» предполагает, что подтвердить владение гаражом могут документы, доказывающие его длительное и добросовестное использование, а также выплата пая в гаражном кооперативе.
В перечень бумаг также входят решение о распределении гаража, подтверждение оплаты различных платежей, ранее полученные документы технической инвентаризации и другие.
Собственно, регионы самостоятельно смогут расширять список этих документов. Так что о полном списке говорить еще рано.
По сути, речь идет о кооперативных гаражах, которые раздавали в советские времена и которые до сих пор находятся в неопределенном статусе. Формально они не принадлежат россиянам.
«Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения „гараж“ не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше», — уточняет издание.
Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, в России не зарегистрированы более 3,5 млн гаражей.