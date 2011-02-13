В России предложили провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают россиянам, которые не имеют документов на гаражи, оформить их в собственность и выкупить землю под ними, пишет « Российская газета ».

Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство России.

«Документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет», — отмечает издание.

В ведомствах отметили, что при разработке учтены предложения региональных властей. Если закон примут, он начнет действовать в 2021 году.

«Гаражная амнистия» предполагает, что подтвердить владение гаражом могут документы, доказывающие его длительное и добросовестное использование, а также выплата пая в гаражном кооперативе.

В перечень бумаг также входят решение о распределении гаража, подтверждение оплаты различных платежей, ранее полученные документы технической инвентаризации и другие.

Собственно, регионы самостоятельно смогут расширять список этих документов. Так что о полном списке говорить еще рано.

Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей. Олег Богданов

По сути, речь идет о кооперативных гаражах, которые раздавали в советские времена и которые до сих пор находятся в неопределенном статусе. Формально они не принадлежат россиянам.

«Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения „гараж“ не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше», — уточняет издание.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, в России не зарегистрированы более 3,5 млн гаражей.