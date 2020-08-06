В России провалилась идея создать первую женскую парковку

В Казани возле торгового центра «ЦУМ» развернулась розовая парковка специально для автоледи. Но сотрудники ГИБДД не поддержали джентльменского порыва.

Видимо, хозяин торгового центра вдохновился европейской традицией, которая предусматривает в ряде стран парковочные места для женщин. Они отмечены специальными знаками — розовый квадрат с женским силуэтом и буквой «P». Такие парковочные места гораздо шире традиционных — вместо положенных 2,5 метров — 4,4.

«Более 60% наших покупателей — женщины. Посмотрели на европейский опыт, захотели сделать так, чтобы им было удобно. Чтобы дети могли спокойно открывать двери и не ударять чужую машину», — комментирует создание нестандартной парковки руководитель отдела развития и аренды ТЦ «ЦУМ» Михаил Шутов.

Однако, как пишет местное издание Kazanfirst, не все женщины-водители были довольны такой инициативой. Некоторые посчитали подобные действия сексисткими и подтверждающими ложные стереотипы о женщинах за рулем.

ГИБДД потребовала демонтировать женскую парковку и вернуть в прежнее состояние в течение трех суток.

«Руководству торгового центра ГИБДД Казани вынесла предписание в трое суток вернуть парковочные места в соответствии с требованиями российского законодательства и ПДД», — сообщил старший инспектор отдела пропаганды городской Госавтоинспекции Ленар Гильмутдинов.

В Госавтоинспекции пояснили, что ПДД не содержит понятий «мужской или женской» парковки. К тому же собственник не согласовал нанесение разметки с ведомством, а размеры парковки не соответствуют ГОСТу.