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Автоновости

В России провалилась идея создать первую женскую парковку

В Казани возле торгового центра «ЦУМ» развернулась розовая парковка специально для автоледи. Но сотрудники ГИБДД не поддержали джентльменского порыва.

Женщины за рулем
Женщины за рулем
obhohocheshsya.com

Видимо, хозяин торгового центра вдохновился европейской традицией, которая предусматривает в ряде стран парковочные места для женщин. Они отмечены специальными знаками — розовый квадрат с женским силуэтом и буквой «P». Такие парковочные места гораздо шире традиционных — вместо положенных 2,5 метров — 4,4.

«Более 60% наших покупателей — женщины. Посмотрели на европейский опыт, захотели сделать так, чтобы им было удобно. Чтобы дети могли спокойно открывать двери и не ударять чужую машину», — комментирует создание нестандартной парковки руководитель отдела развития и аренды ТЦ «ЦУМ» Михаил Шутов.

Однако, как пишет местное издание Kazanfirst, не все женщины-водители были довольны такой инициативой. Некоторые посчитали подобные действия сексисткими и подтверждающими ложные стереотипы о женщинах за рулем.

ГИБДД потребовала демонтировать женскую парковку и вернуть в прежнее состояние в течение трех суток.

«Руководству торгового центра ГИБДД Казани вынесла предписание в трое суток вернуть парковочные места в соответствии с требованиями российского законодательства и ПДД», — сообщил старший инспектор отдела пропаганды городской Госавтоинспекции Ленар Гильмутдинов.

В Госавтоинспекции пояснили, что ПДД не содержит понятий «мужской или женской» парковки. К тому же собственник не согласовал нанесение разметки с ведомством, а размеры парковки не соответствуют ГОСТу.

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