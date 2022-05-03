В России растут цены на автомобили секонд-хэнд

В ситуации, когда купить новый автомобиль стало практически невозможно из-за взлетевших цен, желающие обзавестись личным транспортом стали активно интересоваться подержанными машинами. И цены на «вторичные» авто тоже пошли вверх, пишет «АвтоВзгляд».

За первый квартал стоимость секонд-хенда поднялась от 20 до 50%, а за последние 12 месяцев подорожание составило от 39 до 75%. В итоге, подержанные автомобили перестали быть доступными для простых россиян.

Эксперты «РГС Банка» и банка «Открытие» приводят наглядный пример: в сегменте относительно бюджетных малолитражек больше других подорожал Volkswagen Polo — до 1 540 000 рублей (+60,4% за год, +49% за квартал).

Почти не отстала отечественная LADA Granta, за которую нынче хотят 808 000 (+59,5% за год). «Аппетиты» продавцов Skoda Rapid, LADA Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio росли чуть скромнее — на 40−45% за год.

В «гольф"-классе сильнее других прибавила в цене Skoda Octavia (2 480 000; +69% за год, +45% за I квартал).

Помимо перечисленных моделей в ТОП−20 наиболее подорожавших за год машин с пробегом попали также Mitsubishi Outlander, Kia Sportage, Toyota RAV4, BMW X5 и Renault Kaptur. Тут динамика от 39 до 46%.