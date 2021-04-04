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Автоновости

В России резко подорожали автомобили с пробегом

Эксперты «Авто.ру» выяснили, что подержанные автомобили в России сильно подорожали за последнее время.

Водитель. Автомобиль.
Водитель. Автомобиль.
СС0

Специалисты приводят такие примеры: пятилетний Kia Picanto сейчас стоит на шесть процентов дороже, чем в 2017 году, когда модель только появилась в продаже. Цена кроссовера Mazda CX-5 выросла на пять процентов по сравнению со стоимостью нового автомобиля пять лет назад, пишет РИА «Новости».

На четыре процента подросли модели Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado, а мини-кроссовер Hyundai Creta подорожал на два процента.

Эксперты считают, что это связано с ростом курса валют, повышением НДС и утилизационным сбором.

Также уточняется, что за первый квартал 2021 года стоимость автомобилей в России подскочила на два-восемь процентов.

Машины Audi в среднем подорожали на семь процентов, Jeep — в районе шести-семи, Infiniti — на два-три процента. Отечественные Lada выросли в цене на два процента сначала в январе и в марте. Цена Nissan за два месяца повысилась примерно на 0,9−3,3 процента, а в марте кроссоверы Qashqai и Murano прибавили еще 0,4−3,3 процента.

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