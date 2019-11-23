В России скоро стартует «прорывной автопроект»

Zetta — первый отечественный электромобиль, его серийное производство будет открыто в Тольятти.
Zetta представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара — 120 км/ч.
Стоимость машины в базовой комплектации составит около 450 тыс. рублей. Выпуском электромобиля занимается одноименная инжиниринговая компания.
Название электромобиля — это аббревиатура от английского Zero Emission Terra Transport Asset, что переводится как «Транспортный актив с нулевым выбросом».