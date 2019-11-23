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Автоновости

В России скоро стартует «прорывной автопроект»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров объявил 22 ноября, что в первом квартале 2020 года в стране начнется серийное производство электромобиля Zetta. В настоящее время на него завершается оформление всех необходимых сертификатов, пишет ТАСС.

Электромобиль Zetta
Электромобиль Zetta
Компания Zetta.

Zetta — первый отечественный электромобиль, его серийное производство будет открыто в Тольятти.

Zetta представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара — 120 км/ч.

Стоимость машины в базовой комплектации составит около 450 тыс. рублей. Выпуском электромобиля занимается одноименная инжиниринговая компания.

Название электромобиля — это аббревиатура от английского Zero Emission Terra Transport Asset, что переводится как «Транспортный актив с нулевым выбросом».

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