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Автоновости
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В России существенно подорожали новые автомобили

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 10 месяцев с начала года достигла 1,42 млн рублей. Это на 7% больше, чем в январе—октябре 2017 года.

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

По оценке аналитического агентства «Автостат», средняя стоимость иномарки достигла 1,64 млн рублей, а отечественного автомобиля — 623 тыс. рублей.

Среди брендов, входящих в топ-35 по продажам, наибольший рост средневзвешенной цены продемонстрировал Geely — за 10 месяцев нынешнего года данный показатель у китайской марки составил плюс 43,2%.

Далее в рейтинге следуют французский Peugeot (рост на 29,2%) и японский Infiniti (плюс 21,3%).

Еще у пяти марок рост средневзвешенных цен находится в диапазоне 10−17%, пишет «Росбалт». В это число попадают Skoda, Lifan, Volvo, KIA и Ford. У 21 бренда средневзвешенная цена выросла менее чем на 10%.

Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

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