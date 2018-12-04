В России существенно подорожали новые автомобили

По оценке аналитического агентства «Автостат», средняя стоимость иномарки достигла 1,64 млн рублей, а отечественного автомобиля — 623 тыс. рублей.
Среди брендов, входящих в топ-35 по продажам, наибольший рост средневзвешенной цены продемонстрировал Geely — за 10 месяцев нынешнего года данный показатель у китайской марки составил плюс 43,2%.
Далее в рейтинге следуют французский Peugeot (рост на 29,2%) и японский Infiniti (плюс 21,3%).
Еще у пяти марок рост средневзвешенных цен находится в диапазоне 10−17%, пишет «Росбалт». В это число попадают Skoda, Lifan, Volvo, KIA и Ford. У 21 бренда средневзвешенная цена выросла менее чем на 10%.
Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).