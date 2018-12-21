В России увеличились продажи люксовых автомобилей, при чем не только в столице

Объем рынка новых люксовых автомобилей в России растет третий месяц подряд, по итогам ноября 2018 года продано 134 таких машины. Такие данные привело аналитическое агентство «Автостат». Причем прирост происходит не только в столичных городах, но и в Сибири.

«Объем рынка новых люксовых автомобилей в России по итогам ноября 2018 года составил 134 единицы, что на 17% больше, чем год назад, — говорится в материалах на сайте агентства. — Продажи автомобилей сегмента Luxury в нашей стране растут третий месяц подряд».

Лидером этого сегмента традиционно является Mercedes-Benz Maybach S-Class. В ноябре на реализацию этой модели пришлось 38% от общего объема рынка люксовых машин, что в количественном выражении соответствует 51 экземпляру.

На второй строчке с результатом в 33 автомобиля расположилась марка Bentley, на третьей — Maserati, обладателями которых в ноябре стали 27 покупателей. Также в ноябре было приобретено 12 новых Lamborghini, девять Rolls-Royce и два Ferrari, передает ТАСС.

Rolls-Royce Ghost. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Свыше 60% новых люксовых автомобилей в ноябре были приобретены в Москве — 85 единиц. В Санкт-Петербурге и Московской области этот показатель составил 13 и 9 экземпляров соответственно.

Из нестоличных регионов лидирует Новосибирская область, автопарк которой пополнился пятью новыми машинами сегмента «люкс». По три таких автомобиля отправилось в Воронежскую область и Краснодарский край, по два — в Самарскую и Ростовскую области. Еще в 12 субъектах РФ куплено по одному люксовому автомобилю.