В России ужесточили наказание за побег с места ДТП

Согласно новым поправкам в закон, если водитель скрылся с места аварии, в которой потерпевшие получили тяжкий вред здоровью, он может быть лишен свободы на срок до 4 лет. Если в ДТП погиб человек, то ему уже грозит срок от 2 до 7 лет, а если погибли двое и более человек, то нарушитель может получить от 4 до 9 лет лишения свободы.