В России ужесточили наказание за побег с места ДТП

Согласно новым поправкам в закон, если водитель скрылся с места аварии, в которой потерпевшие получили тяжкий вред здоровью, он может быть лишен свободы на срок до 4 лет. Если в ДТП погиб человек, то ему уже грозит срок от 2 до 7 лет, а если погибли двое и более человек, то нарушитель может получить от 4 до 9 лет лишения свободы.
Изменения внесли и в часть 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). К административной ответственности оставившего место ДТП водителя привлекут при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния. Это относится к людям, которые случайно попали в мелкое ДТП, не заметили этого и уехали с места аварии.