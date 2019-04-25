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Автоновости

В России ужесточили наказание за побег с места ДТП

Сбежавший с места смертельного ДТП водитель может получить до 9 лет лишения свободы, сообщает «Российская газета».

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Согласно новым поправкам в закон, если водитель скрылся с места аварии, в которой потерпевшие получили тяжкий вред здоровью, он может быть лишен свободы на срок до 4 лет. Если в ДТП погиб человек, то ему уже грозит срок от 2 до 7 лет, а если погибли двое и более человек, то нарушитель может получить от 4 до 9 лет лишения свободы.

Изменения внесли и в часть 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). К административной ответственности оставившего место ДТП водителя привлекут при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния. Это относится к людям, которые случайно попали в мелкое ДТП, не заметили этого и уехали с места аварии.

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