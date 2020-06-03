В России вводится новая система автономеров. Алтайский край получил три двойки

Как пишет ТАСС, в ближайшее время ГИБДД начнет выдавать госномера с трехзначными кодами регионов. Как известно, они начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7.

Новшество первыми опробовали москвичи, где Госавтоинспекция выдает номера с последними двумя сериями 777 и 799. Благодаря приказу МВД. Кроме того, для Москвы станет доступна, в частности, комбинация с кодом 999.

Автовладельцам Алтайского края будут присваивать номера с кодом 222, Владимирской области — 333,, Костромской области — 444, Омской области — 555