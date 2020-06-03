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Автоновости

В России вводится новая система автономеров. Алтайский край получил три двойки

Руководство МВД России утвердило новый порядок кодов автомобильных государственных номеров, согласно которым появятся трехзначные обозначения регионов. Соответствующий приказ уже подписан. Владельцам транспортных средств в Алтайском крае скоро начнут выдавать номера с тремя двойками.

В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров.
В Бийске во время паводка уплыли десятки автомобильных номеров.
vk.com/incident_22

Как пишет ТАСС, в ближайшее время ГИБДД начнет выдавать госномера с трехзначными кодами регионов. Как известно, они начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7.

Новшество первыми опробовали москвичи, где Госавтоинспекция выдает номера с последними двумя сериями 777 и 799. Благодаря приказу МВД. Кроме того, для Москвы станет доступна, в частности, комбинация с кодом 999.

Автовладельцам Алтайского края будут присваивать номера с кодом 222, Владимирской области — 333,, Костромской области — 444, Омской области — 555

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