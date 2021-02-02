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Автоновости

В российском регионе бензин будут выдавать по карточкам

В Хабаровском крае, где с середины января наблюдаются перебои с топливом, бензин начнут продавать по карточкам, сообщает РИА Новости.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

В регион поставят топливо из Росрезерва, в первую очередь — бензин марки АИ-92, рассказал зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Первые цистерны уже в пути. Часть топлива поступит в свободную продажу, часть будут продавать по карточкам.

Как сообщалось ранее, в среднем бензин в России подорожал за 2020 год примерно на 6%. По мнению экспертов отрасли, этот рост продолжится и в 2021 году.

Что произошло

Перебои с топливом в регионе начались с 18 января из-за работ по модернизации на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, пишет polit.ru. С 27 января на заправках выросли километровые очереди. Часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.

Нефтеперерабатывающий завод должен был возобновить выпуск с 1 февраля, однако пока не вошел в производственный цикл.

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