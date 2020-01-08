В Рубцовске автомобиль провалился колесом в дыру на мосту

На подвесном мосту через реку Алей в Рубцовске иномарка провалилась передним колесом в дыру. Об этом пострадавший водитель рассказал в сообществе Инцидент Рубцовск .

«Прошу обратить внимание администрации Рубцовска на состояние подвесного моста, находящегося на „Черёмушках“, за троллейбусный парком», — пишет водитель. — Сегодня провалился колесом я, завтра кто-то другой… Думаю я не первый, и не последний, кто передвигается по данному мосту".

В комментариях к публикации рубцовчане рассказывают, что давно считали это место опасным для проезда.

Напомним, в сентябре в Барнауле автомобиль провалился под асфальт. По словам местных жителей, дорогу во дворе раскопали еще летом 2018 года и до сих пор не восстановили.