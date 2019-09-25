В РЖД предложили ужесточить наказание за столкновение машин с поездами

Так, ужесточить наказание за аварии на переездах предлагается за счет расширения ст. 264 УК РФ (о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Необходимость правок Шайдуллин объясняет заботой о безопасности пассажиров. Какая именно ответственность должна наступать, он не уточнил, пишет «Коммерсант».
По этой же статье сейчас принято наказывать за аварии с пострадавшими, в том числе если водитель находился в состоянии опьянения или покинул место ДТП. Виновные при этом рискуют угодить за решетку на срок от двух до 15 лет.
В Госдуме инициативу Шайдуллина назвали избыточной.
«Авария может случиться на любой территории, в том числе и на переезде. Санкции в зависимости от числа жертв за это уже урегулированы», — заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков.
Он также уточнил, что по такой логике следует отдельно выделить и ДТП «на выезде из двора», пишет ura.ru.
В 2018 году Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий увеличение штрафа за нарушение правил проезда железнодорожных переездов до 5 тыс. рублей.
Между тем с начала 2019 года в Алтайском крае участились случаи нарушения правил нахождения и переезда железной дороги, сообщает пресс-центр администрации Барнаула со ссылкой на данные управления Западно-Сибирской ж/д.