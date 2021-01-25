В сети обсуждают историю в духе «Пункта назначения» на трассе Барнаул-Новосибирск

Мужчина собирался ехать из Новосибирска в Барнаул и впервые решил воспользоваться сервисом по поиску попутчиков BlaBlaCar. Он нашел девушку, которая планировала поездку в этом же направлении, но она не ответила на сообщение, и тогда он договорился с другим водителем.

«В 12:00 я выехал до места встречи, опоздал на автобус и прождал 10 минут следующий, только сел в автобус и мне звонит та самая девушка — водитель Hyundai ix35 и спрашивает поеду ли я с ней. Я ответил, что не успеваю подъехать к назначенному времени и пусть едет без меня. Она уехала. Я добрался до места встречи, где сел к молодому человеку и мы отправились в Барнаул. Около Черепанова мы увидели страшную аварию, я не сразу понял что за автомобили были», — пишет пользователь сайта.

Авария на трассе Барнаул — Новосибирск vk.com/act54

Как оказалось, в ДТП погибли три человека, одна из машин — Hyundai ix35, тот самый автомобиль.

В комментариях начали дискутировать, как могли бы развернуться события, если бы автор не опоздал и все-таки поехал на Hyundai. Многие вспомнили фильм «Пункт назначения», где герои по случайности избежали трагедии.