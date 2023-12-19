В сети появилось фото российского электромобиля Amber

Автомобиль разрабатывают в московском Политехе по заказу компании «Автотор». Ранее на заводе «Автотора» в Калининграде собирали автомобили BMW, KIA и Hyundai.

Основные комплектующие электромобиля разработаны и произведены в России.

Представители московского Политеха, заявили что электромобиль будет компактным и доступным по цене: аккумуляторную батарею можно арендовать, а не покупать.Также для производства кузова не требуются дорогостоящие технологии.

Первые предсерийные автомобили планируют передать на сертификацию в следующем году, а серийное производство запустить в 2025 году.

Под электромобили «Автотор» запатентовал марку Amber.

Пользователи сети, в свою очередь, видом электромобиля недовольны. Однако производители отмечают, что автомобиль будет отличаться от представленной модели.

Ранее новый Москвич 6 презентовали в Барнауле с развлекательной программой и подарками.