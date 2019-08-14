В сети появилось видео аварии с перевернувшимся Lexus в Барнауле

Как выяснили в ГИБДД, водитель маршрутки № 65 1972 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Lexus под управлением водителя 1974 года рождения.
Пострадали три пассажира автобуса. Их увезли в больницу.
Участник группы «Инцидент Барнаул» опубликовал видео с камеры наблюдения на ул. Балтийской, где 13 августа в результате ДТП перевернулся Lexus. Подписчики сообщества в ужасе от такого вождения.
Как выяснили в ГИБДД, водитель маршрутки № 65 1972 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Lexus под управлением водителя 1974 года рождения.
Пострадали три пассажира автобуса. Их увезли в больницу.
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