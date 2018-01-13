Автоновости

В сети появилось видео ДТП на Старом мосту в Барнауле

Вчера, 17:32.
Автоновости

В Барнауле 12 января автомобиль не справился с управлением и врезался в ограждение, пишет сообщество "Барнаул22". По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В сети появилось видео с места ДТП. 

ДТП произошло на Старом мосту около 15:00 12 января. Из-за аварии образовалась большая пробка в оба направления. Однако примерно через полчаса проезд был открыт, автомобиль эвакуировали с места происшествия.

Получить комментарий в Госавтоинспекции города altapress.ru не удалось. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. 

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