В сети появилось видео ДТП на Старом мосту в Барнауле

ДТП на Старом мосту. Фото : "Барнаул22". Алексей Татаров. ДТП на Старом мосту. Фото : "Инцидент. Барнаул". ДТП на Старом мосту. Фото : "Барнаул22".

ДТП произошло на Старом мосту около 15:00 12 января. Из-за аварии образовалась большая пробка в оба направления. Однако примерно через полчаса проезд был открыт, автомобиль эвакуировали с места происшествия.

Получить комментарий в Госавтоинспекции города altapress.ru не удалось. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.