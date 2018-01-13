В сети появилось видео ДТП на Старом мосту в Барнауле

В Барнауле 12 января автомобиль не справился с управлением и врезался в ограждение, пишет сообщество "Барнаул22". По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В сети появилось видео с места ДТП.
ДТП на Старом мосту. Фото : "Барнаул22". Алексей Татаров.
ДТП на Старом мосту. Фото : "Инцидент. Барнаул".
ДТП на Старом мосту. Фото : "Барнаул22".
ДТП произошло на Старом мосту около 15:00 12 января. Из-за аварии образовалась большая пробка в оба направления. Однако примерно через полчаса проезд был открыт, автомобиль эвакуировали с места происшествия.
Получить комментарий в Госавтоинспекции города altapress.ru не удалось. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.