В сети появилось видео эпичной погони под Новосибирском. Поймать лихача-мотоциклиста не помог даже камень

Для инспекторов ДПС эпичная погоня закончилась ничем. Мотоциклист в последний момент улизнул от служителя закона, попытавшегося догнать нарушителя на своих двоих. Упустив лихача, от досады он бросил камень в его направлении.
Все началось на Ордынском шоссе, где погоню заметил автор видео. Патруль попытался догнать нарушителя. Автоинспекторам даже удалось прижать лихача к обочине, но тот ушел от них с шоссе на дрифт-площадку.
Выбираясь на проселочную дорогу, байкер умудрился дважды упасть вместе со своим железным конем. Но даже это не помогло сотруднику ДПС вовремя до него добраться. Мотоциклист «уехал в закат».
«Не сегодня, товарищ инспектор, не сегодня», — говорится в описании к посту.