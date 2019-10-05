В Сибири разработают летающие авто

На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина в Новосибирске открылась лаборатория, в которой ученые в ближайшие четыре года сформируют технический облик первого российского летающего автомобиля. Об этом сообщают РИА Новости.

Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой. Проще говоря — летающий автомобиль.

Аппарат должен взлетать и садиться на 50-метровую площадку с высотой препятствий на границе до 15 метров.

Дальность полета составит тысячу км, а максимальная скорость — свыше 300 км\ч, вес полезной нагрузки — до 500 кг.

На ближайшие четыре года, помимо разработки, запланированы испытания моделей в аэродинамических трубах, а также на земле.