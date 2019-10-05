Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 октября 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В Сибири разработают летающие авто

На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина в Новосибирске открылась лаборатория, в которой ученые в ближайшие четыре года сформируют технический облик первого российского летающего автомобиля. Об этом сообщают РИА Новости.

Будущее.
Будущее.
CC0

Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой. Проще говоря — летающий автомобиль.

Аппарат должен взлетать и садиться на 50-метровую площадку с высотой препятствий на границе до 15 метров.

Дальность полета составит тысячу км, а максимальная скорость — свыше 300 км\ч, вес полезной нагрузки — до 500 кг.

На ближайшие четыре года, помимо разработки, запланированы испытания моделей в аэродинамических трубах, а также на земле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость