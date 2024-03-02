2 марта
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Автоновости

В Барнауле кондукторам трамваев и троллейбусов повысят зарплату

Зарплату кондукторов трамваев и троллейбусов планируют повысить на 15%.

Трамвай.
Трамвай.
Горэлектротранс

Руководство считает, что это простимулирует сотрудников не увольняться. Они считают, что это позволит им набрать новый персонал, сообщает "КП Барнаул".

Главный инженер предприятия отметил, что меры по работе водителей электротранспорта без кондукторов были временными и позволили стабилизировать выпуск транспорта на линию. Они планируют сделать все возможное, чтобы увеличить количество сотрудников.

Ранее сообщалось, что барнаульскому "Горэлектротрансу" не хватает почти сотни кондукторов.

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