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2 июл. 06:07
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В силу вступили новые правила ПДД

С 1 июля в России вступили в силу несколько поправок, регулирующих движение автотранспорта. Они касаются авто с грязным выхлопом, полисов ОСАГО и досмотра нетрезвых водителей, пишет "Коммерсант". Одна из них до конца не проработана.
 

Задержание пьяного водителя, ДПС ГИБДД.

Штраф за грязный выхлоп

Новая редакция ПДД с 1 июля усиливает ограничения на въезд автомобилей с грязным выхлопом. Нововведения действуют в районах с неблагоприятной экологической обстановкой (например, на отдельных территориях города) и касаются владельцев машин класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2".  

Контролировать выполнение нового правили будет дорожные камеры и инспекторы: номер транспортного средства сверят с базой данных МВД, где содержится информация об экологическом классе автомобиля.

"Коммерсант" пишет, что экологический класс автомобилей стали указывать в их паспортах с 2010-2011 годов. Как будут оцениваться ранее выпущенные автомобили, правила пока не пояснили. Возможно, система будет оценивать их, как относящиеся к "Евро-0".

Штраф за несоблюдение этого правила ПДД — 500 рублей. Но, пишет издание, пока специальные дорожные знаки не закреплены в ГОСТах. Они существуют только на бумаге.

По данным аналитического агентства "Автостат", на 1 января 2018 года в России из 42,4 млн легковых автомобилей оборудованы двигателями класса "Евро-5" 13%, "Евро-4" — 28,7%, "Евро-3" — 14,6%, "Евро-2" — 12,2%, "Евро-1" — 4,4%, "Евро-0" — 27%.

Изменилось ОСАГО

С 1 июля в России действует новая форма полиса ОСАГО. Она станет единой для бумажной и электронной версии документа. Во внешнем виде документа появится QR-код.

У водителей законно будут брать кровь на алкоголь

С 3 июля трезвость водителей можно будет определять не только по выдоху, но и по анализу крови. Допустимо – 0.3 промилле. Норма позволит устанавливать состояние водителя, если на момент осмотра он погиб или находился в бессознательном состоянии. До сих пор это было невозможно и поэтому виновников не могли привлечь к ответственности, даже если они восстанавливались.  

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