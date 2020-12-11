В Смоленском районе построили уникальный мост за 350 млн рублей

В Смоленском районе завершили ремонт уникального моста через речку Песчаная, расположенного на региональной трассе Алейск — Петропавловск — Смоленское. На обновление переправы потратили 350 млн рублей, из которых 10% принадлежали бюджету Алтайского края.

Новый мост на старом месте

В 2019—2020 годах из федерального бюджета Алтайскому краю было выделено около 600 млн рублей на ремонт двух уникальных мостовых сооружений длиной более 100 метров. Одним из объектов стал мост через р. Песчаная в Смоленском районе, расположенный на региональной дороге Алейск — Петропавловск — Смоленское.

Общая протяженность перехода — 1,2 км, из них 174 метра занимает непосредственно мост. В сутки по этому отрезку дороги проходит порядка 1000 автомобилей разной категории — здесь пролегают школьные маршруты, перевозят грузы сельскохозяйственные предприятия и передвигаются жители близлежащих районов.

Старый мост был построен в 50-х годах прошлого века и не соответствовал современным требованиям. Габаритные возможности трассы не превышали 6,5 метров и грузовой транспорт создавал заторы, так как машины не могли разъехаться в двустороннем движении.

Стояло и ограничение по грузоподъемности, не позволяющее проезжать тяжеловесам от 25 тонн. Весной с образованием паводка мост топило — излишнее количество опор задерживало воду.

Денис Попрядухин , заместитель директора «Барнаульской ДСУ 4». Дарья Зыкова.

Денис Попрядухин , заместитель директора «Барнаульской ДСУ 4»:

Первым этапом строительства стали работы по устройству буронабивных свай. были определенные проблемы, потому что мы зашли на объект в конце октября и техника периодически подводила. Велись бетонные работы, приходилось осуществлять дополнительный подогрев конструкций. Однако начало работ при низких температурах не повлияло на качество. Также первоначальные сроки сдачи объекта были увеличены, так как необходимо было провести работы по укреплению откосов насыпи дамбы. Предполагалось, что сдача объекта состоится в начале октября. Технический запуск мы осуществили вовремя, затем начали демонтаж старого моста. В начале ноября мы завершили все работы и пустили полноценное движение.

Подрядная организация ООО «Барнаульское ДСУ 4», осуществлявщая ремонт, приступила к работе осенью 2019 года. Дорожники снесли старый мост, поставили новые сваи и опоры, полностью построив новое сооружение. Кроме того, на участке дороги были обустроены тротуары, барьерные ограждения и два лестничных пролета — выходы к дамбе.

Пролетные строения и опоры выполнены из железобетона, покрытие трассы — асфальтобетон. После ремонта мост может выдерживать транспорт любой грузоподъемности. Габаритные возможности трассы увеличены до 10 метров, проведено автоматическое электроосвещение дороги.

Когда закончится оформление документации, Алтайавтодор будет заключать договоры на содержание моста с ближайшими организациями. «Барнаульское ДСУ 4» будет нести гарантийные обязательства следующие 7 лет.

Все работы осуществляло порядка 70 человек одномоментно, с дополнительным привлечением 40 специалистов от субподрядных организаций. Дорожники не останавливали ремонт моста ни на сутки — работы велись каждый день. Тут же, около моста, был разбит рабочий городок. Когда количество человек превышало места в «лагере», руководство отправляло оставшихся в гостиницы в с.Смоленкое.

Андрей Лавренов , начальник отдела мостов Алтайавтодора Дарья Зыкова.

Андрей Лавренов , начальник отдела мостов Алтайавтодора:

— В 2020 году было обновлено порядка 20 мостовых сооружений. На следующий год также планируем отремонтировать 6 объектов, самый большой из них на Обском мосту (ведутся работы по завершению набережной). Следующие объекты по ремонту — это два виадука по направлению Алтай — Кузбасс. они уже отторгованы, работы начнутся работы в марте-апреле 2021 года. Мы разработали программу до 2024 года, согласно которой в кооперации с муниципалитетами будет отремонтировано 123 объекта. На сегодняшний день 12 мостов уже реализованы.

По заявлению представителя подрядной организации, мост прослужит около ста лет, а следующий капитальный ремонт ожидается не ранее, чем через полвека.