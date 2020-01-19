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Автоновости

В снежном плену: какие трассы перекрыты в Алтайском крае из-за урагана

Участки на 10 трассах остаются закрытыми в Алтайском крае из-за разгула стихии, сообщили 19 января в региональном главке МЧС России.

МЧС дежурит на трассе в метель.
МЧС дежурит на трассе в метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

На данный момент продолжает действовать ограничение на движение автотранспорта на 10 участках дорог местного значения в 16 муниципальных образованиях. Закрыты для всех видов транспорта:

  • автодорога К-03 (Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области);
  • автодорога К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан);
  • автодорога К-12 (Быканов Мост-Солоновка-Солонешное-граница Республики Алтай);
  • автодорога К-13 (от г. Алейска до с. Смоленское Смоленского района);
  • автодорога К-18 (от г. Алейска до с. Алексеевка, Чарышский район);
  • автодорога К-26 (Горняк — Староалейское);
  • автодорога К-34 (Бийск-Усятское-Соусканиха- Верх-Кажа);
  • автодорога К-44 (Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское);
  • автодорога К-86 (Алексеевка-Березовка-Солонешное);
  • На автодороге К-11 (Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай) введены ограничения для грузового и общественного транспорта.

В экстренном ведомстве добавляют, что в режиме повышенной готовности работают все службы и структуры, от эффективного реагирования которых зависит безопасность граждан.

Напомним, что 17 января на Алтайский край обрушился ураганный ветер и снег. Днем 18 января погодные условия улучшились, однако в ночь на 19 января в регионе вновь поднялся сильный ветер и пошел снег.

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