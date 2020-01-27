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Автоновости

В Тальменском районе груженый лесовоз столкнулся с легковушкой

Серьезная авария с участием лесовоза произошла на станции Озерки в Тальменском районе, сообщает паблик Barnaul22.

Авария в Тальменском районе.
Авария в Тальменском районе.
vk.com/barneos22.

По словам очевидцев, пострадал водитель легкового авто, у него черепно-мозговая травма. Женщине-пассажиру выбитыми стеклами травмировало лицо.

В машине также находились дети, они живы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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