В Тальменском районе груженый лесовоз столкнулся с легковушкой

По словам очевидцев, пострадал водитель легкового авто, у него черепно-мозговая травма. Женщине-пассажиру выбитыми стеклами травмировало лицо.
В машине также находились дети, они живы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Серьезная авария с участием лесовоза произошла на станции Озерки в Тальменском районе, сообщает паблик Barnaul22.
По словам очевидцев, пострадал водитель легкового авто, у него черепно-мозговая травма. Женщине-пассажиру выбитыми стеклами травмировало лицо.
В машине также находились дети, они живы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
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