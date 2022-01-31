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Автоновости

В Томске объявлен крупный дорожный тендер

Администрация Томска ищет подрядчика на строительство крупной дорожной развязки в районе Южной площади. Соответствующий аукцион с начальной стоимостью 678,9 млн рублей уже объявлен, сообщает «Интерфакс».

ул. Алтайская в Томске.
ул. Алтайская в Томске.
Гугл-карта.

В конкурсной документации указано, что победителю предстоит построить тоннель под железной дорогой Тайга — Томск, а также 800 метров дороги на Богашевском тракте и несколько съездов.

Кроме того, техническим заданием предусмотрен вынос сетей водоснабжения и связи (223,4 метра и 24,74 км, соответственно), обустройство троллейбусной сети на площади Южной, строительство сетей наружного освещения (3,2 км), установка шумозащитных экранов.

Заявки от компаний принимаются до 7 февраля. В этот же день комиссия определит победителя аукциона.

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