В Томске объявлен крупный дорожный тендер

В конкурсной документации указано, что победителю предстоит построить тоннель под железной дорогой Тайга — Томск, а также 800 метров дороги на Богашевском тракте и несколько съездов.
Кроме того, техническим заданием предусмотрен вынос сетей водоснабжения и связи (223,4 метра и 24,74 км, соответственно), обустройство троллейбусной сети на площади Южной, строительство сетей наружного освещения (3,2 км), установка шумозащитных экранов.
Заявки от компаний принимаются до 7 февраля. В этот же день комиссия определит победителя аукциона.