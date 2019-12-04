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4 декабря 0°C

В ЦБ рассказали о массовых обманах на рынке ОСАГО

За девять месяцев 2019 года возбуждено почти две тысячи уголовных дел по страховому мошенничеству.

ОСАГО.
ОСАГО.
Михаил Хаустов

Речь идет об обмане гражданами страховщиков.

1,7 тысяч из этих случаев (88%) приходится на ОСАГО, заявила заместитель главы департамента страхового рынка Центробанка Екатерина Абашиева.

«На выплаты мошенникам по итогам девяти месяцев 2019 года ушло 6 млрд рублей», — приводит слова вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергея Ефремова «Коммерсант».

Портрет мошенника

Только 30% мошенников на рынке ОСАГО относятся к преступным группировкам, однако в большинстве случаев страховщики сталкиваются с бытовым мошенничеством. Как выяснили в ЦБ, «страховые» преступления чаще всего совершают ранее несудимые мужчины с 30 до 49 лет, у которых есть семья и высшее или среднее образование, но нет постоянного источника дохода.

Суммы

Отдельные случаи касаются небольших сумм в 30−50 тысяч рублей, но в целом становятся причиной многомиллиардных убытков компаний, пишет ura.ru. При этом чаще всего клиенты завышают реальный ущерб и искажают данные о страховом случае.

Полис ОСАГО
Полис ОСАГО
Анна Зайкова

Возврат денег

При этом страховщикам редко удается вернуть деньги, которые заполучили аферисты, — только в 20% случаев суд возбуждает уголовные дела по заявлениям от компаний.

Роль тарифов

Причиной большого количества нарушений могут быть постоянные изменения тарифов ОСАГО.

Ранее стало известно, что страховка взлетит в стоимости для нарушителей правил дорожного движения.

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