В центре Барнаула автомобиль вылетел на тротуар и протаранил здание

Вечером, 7 марта, в Барнауле на площади Октября столкнулись три автомобиля, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

В результате столкновения машины получили серьезные повреждения. Автомобиль марки Hyundai был вмят в столб, а Nissan отлетел в здание с магазином «Мария-Ра».

По словам барнаульцев, авария произошла из-за Toyota Land Cruiser Prado. «Но он утверждает, что ехал со скоростью 40 км в час!», — пишут в группе «Инцидент Барнаул». Судя по фотографиям в соцсетях, водительToyota Land Cruiser Prado врезался в стоящий на парковке Hyundai.

Некоторые очевидцы утверждают, что была еще и четвертая машина.

По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о ДТП выясняется.