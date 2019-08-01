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Автоновости

В центре Барнаула почти на четыре месяца перекроют участок дороги

4 августа на улице Ползунова, на участке между проспектами Ленина и Социалистическим начнется строительство ливневки. Из-за этого до конца осени здесь закроют движение для всех видов транспорта, сообщает официальный сайт города.

Ремонт, перекрытие дороги.
Ремонт, перекрытие дороги.
altapress.ru

Участок улицы Ползунова от Социалистического до здания № 31 перекроют почти на четыре месяца. Движение закроют 4 августа в 8:00 и откроют в 20:00 30 ноября.

Как будут ездить автобусы

  • № 57 —:пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении — по маршруту;
  • № 109, 109оп — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
  • № 47 — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
  • № 20 — пл. Спартака — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
  • № 55: — пр. Красноармейский — пл. Спартака — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.

Водителей просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.

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