В центре Барнаула из-за ДТП образовалась пробка

ДТП произошло на пересечении улицы Гоголя и переулка Радищева, столкнулись Nissan AD и Hyundai Solaris. О пострадавших не сообщается.
На месте аварии образовалась пробка, водителей просят заранее выбирать варианты объезда.
В Барнауле днем 15 мая столкнулись две иномарки. На месте аварии образовалась пробка, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
ДТП произошло на пересечении улицы Гоголя и переулка Радищева, столкнулись Nissan AD и Hyundai Solaris. О пострадавших не сообщается.
На месте аварии образовалась пробка, водителей просят заранее выбирать варианты объезда.
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