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Автоновости

В центре Барнаула из-за ДТП образовалась пробка

В Барнауле днем 15 мая столкнулись две иномарки. На месте аварии образовалась пробка, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле 15 мая.
ДТП в Барнауле 15 мая.
Андрей в vk.com/incident22

ДТП произошло на пересечении улицы Гоголя и переулка Радищева, столкнулись Nissan AD и Hyundai Solaris. О пострадавших не сообщается.

На месте аварии образовалась пробка, водителей просят заранее выбирать варианты объезда.

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