18 августа
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Автоновости

В центре Барнаула ограничили движение по двум улицам

Движение по ул. Радищева и ул. Партизанская ограничили в Барнауле до 31 августа, сообщают в городской мэрии.

Ремонт дороги. Дорожный знак.
Ремонт дороги. Дорожный знак.
altapress.ru

Из-за замены трубопровода на ул. Партизанская движение перекроют до 31 августа на нескольких участках:

  • по ул. Радищева (от здания № 69 до ул. Партизанская),
  • по ул. Радищева (от здания по ул. Партизанской, 153 до ул. Партизанская).,
  • по ул. Партизанская (от здания № 153 до здания № 147).
Перекрытие дорог.
Перекрытие дорог.
Мэрия Барнаула.

Маршруты автобусов также изменятся до 31 августа:

  • № 41 в сторону Челюскинцев: Партизанская — Красноармейский — Никитина — Ядринцева — Папанинцев; в обратном направлении: Папанинцев — Ядринцева — Никитина — Красноармейский — Партизанская, далее по маршруту.
  • № 80 в сторону Челюскинцев: Красноармейский — Никитина — Ядринцева — Партизанская; в обратном направлении: Партизанская — Ядринцева — Никитина — Красноармейский, далее по маршруту.

Ранее стало известно, что в Барнауле перекроют ул. Малахова.

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