В центре Барнаула ограничили движение по двум улицам

Из-за замены трубопровода на ул. Партизанская движение перекроют до 31 августа на нескольких участках:
- по ул. Радищева (от здания № 69 до ул. Партизанская),
- по ул. Радищева (от здания по ул. Партизанской, 153 до ул. Партизанская).,
- по ул. Партизанская (от здания № 153 до здания № 147).
Перекрытие дорог.
Мэрия Барнаула.
Маршруты автобусов также изменятся до 31 августа:
- № 41 в сторону Челюскинцев: Партизанская — Красноармейский — Никитина — Ядринцева — Папанинцев; в обратном направлении: Папанинцев — Ядринцева — Никитина — Красноармейский — Партизанская, далее по маршруту.
- № 80 в сторону Челюскинцев: Красноармейский — Никитина — Ядринцева — Партизанская; в обратном направлении: Партизанская — Ядринцева — Никитина — Красноармейский, далее по маршруту.
Ранее стало известно, что в Барнауле перекроют ул. Малахова.