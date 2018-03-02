В центре Барнаула на 10 дней перекроют улицу

В Барнауле проезжую часть переулка Ядринцева перекроют с 5 до 15 марта, сообщает официальный сайт мэрии.
Дорогу перекроют от проезда Димитрова до ул. Димитрова. Перекрытие связано с подведением сетей водопровода к строящемуся жилому дому на ул. Димитрова комплекса "Демидовские горки", сообщает дорожный комитет городской администрации.
В мэрии просят водителей быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать объездной маршрут.
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