В центре Барнаула на 10 дней перекроют улицу

Дорогу перекроют от проезда Димитрова до ул. Димитрова. Перекрытие связано с подведением сетей водопровода к строящемуся жилому дому на ул. Димитрова комплекса "Демидовские горки", сообщает дорожный комитет городской администрации.

В мэрии просят водителей быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать объездной маршрут.

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