Автоновости

В центре Барнаула на 10 дней перекроют улицу

Сегодня, 09:42.
Автоновости

В Барнауле проезжую часть переулка Ядринцева перекроют с 5 до 15 марта, сообщает официальный сайт мэрии.

Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
Дорожный ремонт, перекрытие дороги. Фото : altapress.ru.

Дорогу перекроют от проезда Димитрова до ул. Димитрова. Перекрытие связано с подведением сетей водопровода к строящемуся жилому дому на ул. Димитрова комплекса "Демидовские горки", сообщает дорожный комитет городской администрации.

В мэрии просят водителей быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать объездной маршрут.

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