В центре Барнаула после жесткого столкновения с Mercedes автомобиль Kia налетел на пешехода

В Барнауле днем 10 апреля столкнулись Mercedes и Kia. По словам очевидцев, одна из машин задела пешехода, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя. От удара автомобиль Kia пролетел несколько метров вперед и сбил пешехода. Пользователи отмечают, что у него легкий шок и ушибы.

«По предварительной информации, у водителя Mercedes произошел приступ эпилепсии», — пишут барнаульцы.

На снимках с места аварии видно, что от удара автомобили получили значительные повреждения. У Mercedes смята передняя часть, а у Kia — задняя.

В ГИБДД города altapress.ru сообщили, что на месте аварии работают полицейские. Подробная информация будет известна позже.