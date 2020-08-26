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26 августа
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Автоновости

В центре Барнаула появились два новых светофора

На двух перекрестках в центре Барнаула установили новые светофоры, сообщили в администрации города.

Светофор.
Светофор.
altapress.ru

Речь идет о пересечении улиц Горького и Никитина, а также пр. Строителей и ул. Деповской.

Светофоры обошлись казне в 2,1 млн рублей.

«Указанные участки города характеризуются высокой интенсивностью транспортного потока и по итогам 2019 года являлись местами концентрации дорожно-транспортных происшествий», — отмечают в дорожном комитете.

На трех участках улиц (ул.50 лет СССР — ул. Георгиева, ул. Балтийская — ул. Лазурная, и пр. Красноармейский — ул. Ползунова) светофоры модернизировали. На это потратили 1,9 млн рублей.

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