В центре Барнаула появились два новых светофора

Речь идет о пересечении улиц Горького и Никитина, а также пр. Строителей и ул. Деповской.
Светофоры обошлись казне в 2,1 млн рублей.
«Указанные участки города характеризуются высокой интенсивностью транспортного потока и по итогам 2019 года являлись местами концентрации дорожно-транспортных происшествий», — отмечают в дорожном комитете.
На трех участках улиц (ул.50 лет СССР — ул. Георгиева, ул. Балтийская — ул. Лазурная, и пр. Красноармейский — ул. Ползунова) светофоры модернизировали. На это потратили 1,9 млн рублей.