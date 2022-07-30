30 июля
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Автоновости

В центре Барнаула продлено перекрытие улицы до конца августа

В Барнауле в связи с увеличением объемов работ по ремонту тепловой сети перекрытие участка ул. Брестской, от здания № 9 до здания № 13, будет продлено до 28 августа, говорится в сообщении мэрии.

Ремонт дороги. Дорожный знак.
Ремонт дороги. Дорожный знак.
altapress.ru

Энергетики просят участников дорожного движения быть внимательными при проезде указанного участка и выбирать заранее маршруты объезда.

Также в Алтайском крае 1 и 2 августа перекроют участки Чуйского тракта.

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