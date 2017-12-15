В центре Барнаула пьяный водитель устроил тройное ДТП

ДТП на Комсомольском проспекте. Фото : Barnaul22. ДТП на Комсомольском проспекте. Фото : Barnaul22. ДТП на Комсомольском проспекте. Фото : Barnaul22. ДТП на Комсомольском проспекте. Фото : Barnaul22.

По данным ГИБДД, авария произошла в районе дома № 73 Б на пр. Комсомольском. Сотрудники полиции установили, что 26-летний водитель Toyota Corolla, с признаками алкогольного опьянения, не выдержал дистанцию и столкнулся с Ваз-21063, за рулем которого был 20-летний парень. Из-за столкновения Ваз вылетел на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Lancer, за рулем которой был 22-летний парень.

Информации о состоянии водителей нет, полиция проводит проверку.

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