В России будут по-новому считать предельно допустимую норму алкоголя в крови водителей

В РФ вводят новую предельно допустимую норму содержания алкоголя в крови водителя. Теперь она будет составлять 0,3 г на литр крови. 13 ноября Госдума в первом чтении приняла эту поправку в КоАП, передает "Коммерсант".
По этой норме можно будет наказывать находящихся в бессознательном состоянии после ДТП водителей. А также тех водителей, которые не могут сдать мочу на анализ.
Ныне действующие правила освидетельствования автомобилистов на алкогольное опьянение, введенные в 2015 году, проходят по нескольким этапам:
- алкометром замеряют выдох, прибор должен показать не более 0,16 мг алкоголя на литр воздуха;
- анализ мочи на содержание алкоголя в организме.
Забор крови на анализ по действующим правилам проводится лишь в двух случаях: если водитель находится без сознания после аварии и если он не может в течение получаса сдать мочу. Но по нынешним правилам результаты исследования крови не могут быть использованы для признания водителя пьяным: в кодексе речь идет только о выдохе.
Теперь по инициативе МВД внесены поправки в ст. 12.8 КоАП, согласно им водитель будет считаться пьяным в случае, если в литре крови обнаружено 0,3 или более грамм "абсолютного этилового спирта".
Новая норма начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу. Большая часть процедурных вопросов (связанных с анализами крови и мочи) сегодня приказом Минздрава №933н уже урегулированы, в него будут внесены изменения.
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