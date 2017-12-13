В краевом УФАС рассказали о судьбе жалобы независимых АЗС на "Газпромнефть"

Руководитель "Алтайского топливного союза" Юрий Матвейко около месяца назад направил жалобу в УФАС на действия "Газпромнефти", основного в крае поставщика нефтепродуктов в мелком опте.

В жалобе он сообщил, что компания повысила мелкооптовые цены на дизтопливо, по которым его покупают независимые АЗС (то есть не входящие в ВИНК - вертикально-интегрированные компании вроде "Газпромнефть"). А на своих заправках цены не повышаются, причем их клиенты могут получить еще и скидки в 7% по картам лояльности.

Матвейко говорил, что независимые АЗС терпят убытки, что может привести к массовому банкротству и монополизации рынка ВИНКами.

Руководитель управления ФАС по Алтайскому краю Степан Поспелов констатировал, что ценовой перекос имеет место. И в этой ситуации независимые АЗС должны либо закрыться, либо попытаться выжить, торгуя некачественным топливом.

Степан Поспелов,

руководитель управления ФАС по Алтайскому краю:

— Управление рассматривает вопрос о возбуждении дела о злоупотреблении доминирующим положением и нарушении части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции" в отношении "Газпромнефть — региональные продажи", головная компания которой находится в Санкт-Петербурге. Решение мы предполагаем принять либо в пятницу, либо в понедельник.

Решение о возбуждении дела будет принято после того, как в краевое УФАС поступит последняя затребованная информация от "Газпромнефть-Региональные продажи", пояснил Поспелов.

Сколько времени пройдет от возбуждения дела до вынесения решения? Как правило, не более трех месяцев, ответил Степан Поспелов. Если в УФАС придут к выводу, что компания нарушила закон, она может быть привлечена к административной ответственности. Штрафы в этом случае — от 1% до 15% от годового оборота компании на рынке Алтайского края. Это как минимум несколько миллионов рублей.

Ранее Юрий Матвейко рассказал, что за последние три года в Алтайском крае уже прекратило существование 60 независимых АЗС — это более 10% от общего количества станций, не входящих в ВИНКи.

По данным управления края по развитию предпринимательства, в 18 из 69 территорий края нет розничных сетей вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В целом в регионе работают более 500 АЗС, из них 70% созданы и обслуживаются независимыми операторами.

При этом пока этот бизнес остается привлекательным. В управлении по предпринимательству со ссылкой на данные органов местного самоуправления, говорят, что объем инвестиций в строительство и развитие АЗС в 2017 году на территории края составил порядка 106 млн. рублей. Половина инвестиций приходится на независимых операторов.

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