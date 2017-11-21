Эксперт: каждая третья независимая АЗС на Алтае торгует суррогатом

Юрий Матвейко,

руководитель АТС:

У нас статистика по качеству топлива не такая хорошая, как в целом по стране. Из-за высоких оптовых цен у розничников почти не остается прибыли. Чтобы выживать ряд независимых операторов — я никого не защищаю — вынуждены искать разные способы приобретения так называемого "топлива". Когда видите цену на АЗС на 4-5 рублей ниже среднерыночной — уверяю, не надо питать иллюзий, что вам повезло и нефтянники заработают на вас не 10, а 5 рублей. Вы заправитесь топливом, не предназначенным для автомобилей. Это будет либо прямогонный бензин, либо дизельное топливо для судовых двигателей, или же печное топливо. Чуда не случится.

Согласно техрегламенту, в июле 2016 года все АЗС страны должны торговать только топливом экологического стандарта "Евро-5". Если юрлицо торгует не соответствующим этому стандарту бензином или дизтопливом, его могут оштрафовать на 100-300 тыс. рублей. Однако Росстандарт (контролирующий орган — прим. ред.) выписывает штрафы не слишком активно, подчеркнул Матвейко.

Более года законодатели готовят закон, который увеличит штрафы за торговлю суррогатом до 2 млн рублей и позволит властям закрывать на 90 дней провинившиеся АЗС. Юрий Матвейко предполагает, что до конца 2017 года Госдума примет этот закон.

Напомним, о проблеме диспаритета оптовых и розничных цен на рынке нефтепродуктов АТС в очередной раз заявил в начале ноября. По мнению объединения, "Газпром нефть" выдавливает с регионального рынка АЗС независимых игроков. По их версии, топливный гигант делает это завышая оптовые цены и искусственно сдерживая розничные. Председатель АТС Юрий Матвейко написал заявление в УФАС с просьбой принять меры.

Чуть раньше "Российский топливный союз" (РТС) попросил президента РФ Владимира Путина навести порядок с ценообразованием на оптовом рынке нефтепродуктов и приструнить крупные нефтяные компании, чья политика ведет к банкротству средних и мелких игроков рынка.

15 ноября представители ФАС в ответном письме сообщили (копия есть в распоряжении altapress.ru), что мониторят состояние конкуренции на рынке моторного топлива и в 2017 году уже семь раз высылали предупреждения с требованием прекратить дискриминацию и ущемление прав потребителей в адрес крупных нефтяных компаний. Согласно ответу, всякий раз после вмешательства регулятора нефтяники одумывались и прекращали нарушать антимонопольное законодательство.

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