Эксперт: на Алтае разорилась каждая десятая независимая АЗС, остальные торгуют в убыток

Глава АТС заявил, что в ноябре 2017 года средний убыток от продажи зимнего дизельного топлива для независимой розницы составляет 5 руб. с литра, от реализации бензина — около 2 руб. на литр.

Юрий Матвейко,

руководитель Алтайского топливного союза:

— С каждым годом ситуация на Алтае для независимых владельцев АЗС только ухудшается, так как мы зависим от объемов реализации и цен на двух нефтеперерабатывающих заводах: Ачинском НПЗ "Роснефти" и Омском НПЗ "Газпром нефти". Они же держат цену в опте на дизельное топливо для реализации сторонним покупателям на своих заводах в среднем на 1,5 руб. на литр дороже цены на собственных АЗС и на 1 руб. — по бензину.

Напомним, о проблеме диспаритета оптовых и розничных цен на рынке нефтепродуктов АТС в очередной раз заявил в начале ноября. По мнению объединения, крупные нефтяные компании выдавливает с регионального рынка АЗС независимых игроков. По их версии, топливный гигант делает это завышая оптовые цены и искусственно сдерживая розничные. Председатель АТС Юрий Матвейко написал заявление в УФАС с просьбой принять меры.

Чуть раньше "Российский топливный союз" (РТС) попросил президента РФ Владимира Путина навести порядок с ценообразованием на оптовом рынке нефтепродуктов и приструнить крупные нефтяные компании, чья политика ведет к банкротству средних и мелких игроков рынка.

15 ноября представители ФАС в ответном письме сообщили (копия есть в распоряжении altapress.ru), что мониторят состояние конкуренции на рынке моторного топлива и в 2017 году уже семь раз высылали предупреждения с требованием прекратить дискриминацию и ущемление прав потребителей в адрес крупных нефтяных компаний. Согласно ответу, всякий раз после вмешательства регулятора нефтяники одумывались и прекращали нарушать антимонопольное законодательство.

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