Владельцы АЗС в Алтайском крае пожаловались в ФАС на "Газпром нефть"

В тексте письма в антимонопольную службу (копия документа есть в распоряжении altapress.ru) говорится о том, что за два месяца топливный гигант повысил мелкооптовые цены на летнее дизельное топливо (ДТ) на 10%.

Если с 8 августа по 23 октября за тонну этого нефтепродукта на барнаульской нефтебазе просили 38,7 тыс. руб., то с 24 октября стоимость поднялась до 41,6 тыс. руб. (эквивалентно 36,1 руб. за литр). Тонна зимнего ДТ продается в опте за 47,2 тыс. руб. (39,65 руб. за литр).

В то же время сеть АЗС "Газпром нефть" не повышала цены и продает летнее ДТ за 37,55 руб., при этом предоставляя скидки до 7% по картам лояльности.

Отметим, "Газпром нефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания (ВИНК). Это значит, что она занимается всеми этапами работы с нефтепродуктами, от добычи нефти до продажи топлива на АЗС. Часть нефтепродуктов ВИНКи продают на оптовом рынке (в том числе на биржах) независимым трейдерам. Владельцы АЗС Алтайского крае, как правило, закупают топливо, произведенное на нефтеперерабатывающих заводах в Омске и Ачинске (принадлежат соответственно "Газпром нефти" и "Роснефти").

Из текста обращения АТС:

В Алтайском крае сложилась ситуация, когда независимые частные АЗС, закупая топливо оптом по указанной выше цене, несут производственные издержки и остаются в убытках. Продолжение бесконтрольного повышения оптовых цен на нефтепродукты при административном сдерживании розничных ведет к массовому банкротству независимых операторов сетей АЗС, экономическому выдавливанию их с рынка и монополизации этого рынка ВИНКами.

В обращении к антимонопольщикам Юрий Матвейко указывает, что в действиях "Газпром нефти" АТС усматривает признаки нарушения закона "О защите конкуренции" и ВИНК злоупотребляет доминирующим положением на рынке дизтоплива.

С аналогичными жалобами на действия ВИНКов к антимонопольщикам обращаются и другие региональные объединения независимых продавцов нефтепродуктов.

Ранее руководитель АТС говорил altapress.ru о том, что столь резких скачков оптовых цен на ДТ рынок не видел последние 7-8 лет. Из-за этого с большой долей вероятности можно говорить о том, что цены на АЗС повысятся, когда заправки перейдут на торговлю зимним ДТ. Также эксперт отметил, что по бензину ситуация стоит менее острой, хотя и в этом сегменте наблюдается диспаритет цен на оптовом и розничном рынках.

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