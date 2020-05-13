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Автоновости

В центре Барнаула собралась огромная пробка

В Барнауле на пересечении пр. Красноармейского и ул. Партизанской произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Из-за этого движение затруднено.

ДТП на пр. Красноармейском.
ДТП на пр. Красноармейском.
"Инцидент Барнаул"

Со слов автомобилистов в группе «Инцидент Барнаул», из-за ДТП оказались перекрыты трамвайные пути, собралась серьезная пробка.

На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.

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