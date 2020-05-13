В центре Барнаула собралась огромная пробка

Со слов автомобилистов в группе «Инцидент Барнаул», из-за ДТП оказались перекрыты трамвайные пути, собралась серьезная пробка.
На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.
В Барнауле на пересечении пр. Красноармейского и ул. Партизанской произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Из-за этого движение затруднено.
Со слов автомобилистов в группе «Инцидент Барнаул», из-за ДТП оказались перекрыты трамвайные пути, собралась серьезная пробка.
На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter