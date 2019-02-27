Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 февраля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В центре Барнаула трамвай вдавил в столб автомобиль Toyota и завис над рельсами

В Барнауле днем 27 февраля на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Гоголя трамвай № 7 протаранил автомобиль Toyota Avensis.

ДТП в Барнауле 27 февраля.
ДТП в Барнауле 27 февраля.
altapress.ru

На снимках с места ДТП видно, что от удара Toyota Avensis серьезно смяло, машину буквально вдавило в столб. У иномарки сильнее всего повреждена задняя часть, оторван бампер, выбиты стекла. Трамвай также получил заметные повреждения.

По словам очевидцев, за рулем иномарки был мужчина, он не получил видимых травм. Пострадали ли пассажиры трамвая, неизвестно.

На месте аварии образовалась пробка, движение на путях парализовано в обе стороны.

ДТП в Барнауле 27 февраля.
ДТП в Барнауле 27 февраля.
altapress.ru

В ГИБДД города altapress.ru сообщили, что пока к ним не поступала информация об этом ДТП. Возможно, участники происшествия оформили аварию самостоятельно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость