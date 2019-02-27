В центре Барнаула трамвай вдавил в столб автомобиль Toyota и завис над рельсами

В Барнауле днем 27 февраля на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Гоголя трамвай № 7 протаранил автомобиль Toyota Avensis.

На снимках с места ДТП видно, что от удара Toyota Avensis серьезно смяло, машину буквально вдавило в столб. У иномарки сильнее всего повреждена задняя часть, оторван бампер, выбиты стекла. Трамвай также получил заметные повреждения.

По словам очевидцев, за рулем иномарки был мужчина, он не получил видимых травм. Пострадали ли пассажиры трамвая, неизвестно.

На месте аварии образовалась пробка, движение на путях парализовано в обе стороны.

ДТП в Барнауле 27 февраля. altapress.ru

В ГИБДД города altapress.ru сообщили, что пока к ним не поступала информация об этом ДТП. Возможно, участники происшествия оформили аварию самостоятельно.